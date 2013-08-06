القيادة حريصة على تزويد القوات المسلحة بأحدث التقنيات

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، على تزويد القوات المسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات والتجهيزات التقنية الحديثة، من أجل أداء واجبها في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره وإنجازاته ومكتسباته الوطنية، والمساهمة في دعم النهج السلمي الدولي في حل المشاكل المختلفة في العالم.

دور حيوي

وأشار سموه في هذا الصدد إلى الدور المهم والحيوي للقوات المسلحة في دعم وتنفيذ أنشطة الهلال الأحمر الإغاثية محليا وخارجيا، وإسهامها بإيجابية وفعالية في العديد من ساحات العمل الإنساني العالمي، لحفظ الأمن والاستقرار، من خلال المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية في مناطق مختلفة بالعالم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه الليلة قبل الماضية لقاعدة ليوا الجوية، حيث كان في استقباله كل من الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن طيار محمد بن سويدان سعيد القمزي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي واللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن ارتياحه وسعادته البالغة لما وصلت إليه القوات الجوية والدفاع الجوي من تميز واستعداد، وما يتحلى به شباب الوطن من عزيمة صادقة على البذل والعطاء، وكفاءة عالية وإرادة قوية في التعامل مع أحدث التقنيات وعلوم العصر العسكرية، مؤكدا سموه ثقته الراسخة في شباب الوطن وقدرتهم على مواكبة تطورات تقنيات السلاح واكتسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.

سلام

وقام سموه بالسلام على ضباط وضباط صف وأفراد قاعدة ليوا الجوية، ناقلا لهم تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتأكيد سموهما على ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهد ليكونوا على الدوام جنودا أوفياء للعهد، مقدرين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن يبذلوا الأرواح فداء للوطن.

وأشاد سموه بأبناء الدولة الذين أثبتوا كفاءة وقدرة عالية في جميع المناسبات المحلية والخارجية التي شاركوا فيها.

من جانبهم جدد ضباط وضباط صف قاعدة ليوا الجوية العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مؤكدين للقيادة الرشيدة حرصهم على بذل الأرواح فداء للوطن، وان يظلوا على الدوام الدرع الواقية والعين الساهرة التي لا تنام.

وفي ختام الزيارة تناول سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان طعام الإفطار، الذي أقيم على شرف سموه في قاعدة ليوا الجوية، وتم التقاط الصور التذكارية لسموه مع ضباط وضباط صف وافراد القاعدة، بمشاركة رئيس اركان القوات المسلحة وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي.

رافق سموه خلال الزيارة محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان سمو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية بالإنابة، وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان المنطقة الغربية.