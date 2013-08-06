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حاكم رأس الخيمة يعزي سعيد حارب في وفاة والدته

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حاكم رأس الخيمة يعزي سعيد حارب في وفاة والدته حاكم رأس الخيمة يعزي سعيد حارب في وفاة والدته

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عصر أمس، واجب العزاء إلى الدكتور سعيد حارب في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته، وذلك بمنزله في منطقة الممزر بدبي.

كما قدم سموه واجب العزاء إلى ذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم العزاء عبدالعزيز عبدالله الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري.

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