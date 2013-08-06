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تجدد الاشتباكات الطائفية بالمنيا وإحتراق عدد من المنازل

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تجدد الاشتباكات الطائفية بالمنيا وإحتراق عدد من المنازل تجدد الاشتباكات الطائفية بالمنيا وإحتراق عدد من المنازل

هاجم عدد من اهالي قريتي بني أحمد الغربية والعوام منازل الاقباط والمحلات التجارية بقرية بني أحمد الشرقية واستخدموا زجاجات المولوتوف والاعيرة النارية مما أدي الي احتراق اكثر من منزل من بينهم منزل المواطن جاد الله ماركو ، كما ترددت انباء عن وقوع اصابات بالاعيرة النارية بين اقباط القرية .

كان عدد من اهالي قريتي بني أحمد الغربية والعوام قد هاجموا أقباط قرية بني أحمد الشرقية من الناحية الغربية علي خلفية الاحداث التي وقعت بالقرية مساء يوم السبت الماضي .

واسفرت الاشتباكات عن اصابة 17 شخص وحرق 9 منازل الا أن قوات الامن تصدت لهذا الهجوم ومنعتهم من اقتحام القرية غير أن بعضهم نجح في التسلل للقرية من الناحية الشرقية والجنوبية واحدثوا تلفيات بالمنازل والمحلات واطلقوا النيران بشكل عشوائي بالشوارع ، و لاتزال قوات الامن تحاول السيطرة علي الموقف .

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