توقعات بهجوم أسراب الجراد الصحراوى على السودان الشهر المقبل

حذرت اليوم وزارة الزراعة والرى السودانية، من هجوم متوقع لأسراب الجراد الصحراوى وطيور"الكويليا" على البلاد فى شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وأكدت فى نفس الوقت استمرارها فى عمليات المسح البيئى للوقوف على حجم الهجوم المتوقع للجراد.

وأكد مدير إدارة وقاية النباتات بالوزارة خضر جبريل، فى تصريح صحفى اليوم "الاثنين" إن المسح شمل ولايات "شمال كردفان، والنيل الأبيض، والخرطوم الشمالية نهر النيل، وكسلا، وغرب البحر الأحمر".

وناشد جبريل، وزارة المالية والبنك المركزى السودانى بالوفاء بالتزاماتهما نحو إدارته تداركا لخطورة الموقف، مشيرا إلى أن اعتمادات استيراد المبيدات ووقود الطائرات تتطلب من البنك المركزى معالجة الموقف.