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الطيران العراقى يجبر طائرة شحن إيرانية متجهة إلى دمشق على الهبوط ببغداد وتفتيشها

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الطيران العراقى يجبر طائرة شحن إيرانية متجهة إلى دمشق على الهبوط ببغداد وتفتيشها الطيران العراقى يجبر طائرة شحن إيرانية متجهة إلى دمشق على الهبوط ببغداد وتفتيشها

أجبرت سلطة الطيران المدنى العراقية طائرة شحن قادمة من طهران فى طريقها إلى دمشق، على الهبوط بمطار بغداد الدولى وتفتيشها.

وقال مستشار وزير النقل كريم النورى فى بيان صحفى اليوم أنه تم تفتيش طائرة شحن من طراز بونيك قادمة من إيران فى طريقها إلى العاصمة السورية دمشق، مشيرا إلى أنه لم يعثر إلا على مواد طبية ومعونات إنسانية.

وكانت سلطة الطيران المدنى التابعة لوزراة النقل العراقية أعلنت أمس الأحد عن إجبار طائرة سورية قادمة من موسكو ومتجهة إلى دمشق على الهبوط فى مطار بغداد الدولى وتفتيشها.

يشار إلى أن السلطات العراقية بدأت بتفتيش الطائرات المتجهة إلى سوريا عبر الأجواء العراقية وإجبارها على الهبوط فى مطار بغداد الدولى لتفتيشها بعدما وعدت واشنطن بإجراء عمليات تفتيش عشوائية لمنع وصول أسلحة إلى دمشق.

وتؤكد العراقية باستمرار أنها لن تسمح أبدا باستخدام مجالها الجوى لنقل أسلحة لأى من طرفى الصراع السورى.

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مصر 365

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