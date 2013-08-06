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برلمان جنوب السودان يشكل لجنة لدراسة المرشحين للحكومة

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برلمان جنوب السودان يشكل لجنة لدراسة المرشحين للحكومة برلمان جنوب السودان يشكل لجنة لدراسة المرشحين للحكومة

شكل البرلمان القومى لجنوب السودان اليوم "الاثنين"، لجنة لدراسة المرشحين لمناصب الوزراء فى الجديدة قبل المصادقة النهائية على تعيين الحكومة.

ومن المنتظر أن يؤدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية فور انتهاء اللجنة من الدراسة، وتصويت أعضاء البرلمان القومى بالموافقة على التشكيل الحكومى الجديد.

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قد أصدر عدة مراسيم رئاسية تتعلق باختيارات الوزراء للحكومة الجديدة، كما عقد مشاورات موسعة مع حكام الولايات والجماعات الدينية من أجل تحسين هيكل المؤسسات الحكومية، وتشكيل حكومة شاملة ومهنية وتلبى طموحات المواطنين، حسب بيان لرئاسة جنوب السودان.

وأضاف أن تعدد المراسيم الرئاسية يشير إلى مدى الشفافية ومشاورة الأطراف المختلفة فى إطار عملية اختيار الحكومة الجديدة.

وأوضح بيان الرئاسة أن التعديلات الأخيرة التى شملها المرسوم الرئاسى الصادر يوم أمس بفصل وزارة البيئة عن وزارة النفط والتعدين والصناعة، وكذلك وزارة الاتصالات والخدمات البريدية عن الإعلام والإذاعة، جاءت فى إطار الاستفادة من التنوع السياسى على المستوى القومى والولائى للعديد من الأحزاب السياسية.

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مصر 365

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