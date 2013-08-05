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نيللي كريم..يا فرحة ما تمّت

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نيللي كريم..يا فرحة ما تمّت نيللي كريم..يا فرحة ما تمّت

بعد السعادة التي سبق وعبّرت عنها كثيراً بالنجاح الذي حققته في مسلسل "ذات"، عادت الفنانة نيللي كريم لتعيش حالة من الاكتئاب الشديد، بعد هجوم الجمهور الذي استهدف مسلسلها الجاري عرضه حالياً "ذات"، بسبب سقوط إيقاعه، مقارنة بالحلقات الأولى التي كان الجمهور بكامله قد أشاد بها وبأدائها.
وقد لفت الناقدون إلى العديد من التفاصيل الصغيرة التي تجاهلها مخرجا العمل كاملة أبو ذكرى وخيري بشارة في نهاية الحلقات، على عكس ما كانت في بدايتها.
وقد انتقد متابعو أحد الحوارات التي دارت ذكر فيلم "معالي الوزير" ليسرا وأحمد زكي، على الرّغم من أن إنتاج هذا الفيلم كان في عام 2002، أمّا الحديث عنه في المسلسل فكان في عام 1994، وهو ما يُعتبر سقطة إخراجية كبيرة.
وهاجم آخرون فستان الزفاف الذي ارتدته ابنة "ذات" حيث لا يتناسب مع الحقبة الزمنيّة التي يناقشها العمل.
واتّهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المسلسل بتشويه الرواية المأخوذة عن نصّ الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، بل طالبوا بضرورة اعتذار صنّاعه للجمهور، كونهم استخفّوا بعقله في الكثير من تفاصيل العمل.

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سيدتي