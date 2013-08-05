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محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادات

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محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادات محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادات
متابعات
منذ 45 دقيقة 14 ثانية

اعتمد صلاح عبدالمجيد محافظ قنا نتيجة امتحان الدور الثاني لإتمام مرحلة التعليم الأساسي الابتدائية لعام 2012/2013 بنسبة نجاح 83%.
> كما اعتمد محافظ قنا نتيجة الدور الثاني لامتحانات إتمام الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86 %.

كما تباينت نسب النجاح على مستوى الإدارات التعليمية بقنا للطلبة النظاميين لتحصد إدارة الوقف أعلي نسبة نجاح في الدور الثاني بلغت 97 % وتليها إدارة نقادة بنسبة 96 % ثم مركز فرشوط بنسبة 94 % وإدارة قفط بنسبة 93% ومركز دشنا 88 %  ثم إدارة قوص 88% وقنا 84%  ونجع حمادي 85%  وأبوتشت 78%.

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