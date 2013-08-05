محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادات

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اعتمد صلاح عبدالمجيد محافظ قنا نتيجة امتحان الدور الثاني لإتمام مرحلة التعليم الأساسي الابتدائية لعام 2012/2013 بنسبة نجاح 83%.

> كما اعتمد محافظ قنا نتيجة الدور الثاني لامتحانات إتمام الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86 %.

كما تباينت نسب النجاح على مستوى الإدارات التعليمية بقنا للطلبة النظاميين لتحصد إدارة الوقف أعلي نسبة نجاح في الدور الثاني بلغت 97 % وتليها إدارة نقادة بنسبة 96 % ثم مركز فرشوط بنسبة 94 % وإدارة قفط بنسبة 93% ومركز دشنا 88 % ثم إدارة قوص 88% وقنا 84% ونجع حمادي 85% وأبوتشت 78%.