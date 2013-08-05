بالصور| الفصوص والأحجار الملونة تميز مجموعة "شرينجر" في أسبوع الهند للمجوهرات

كتب : سارة سعيد الإثنين 05-08-2013 21:47

شاركت الممثلة الهندية ماهيما تشودري في عرض لمجوهرات "شوبها شرينجر"، في إطار أسبوع الهند الدولي للمجوهرات في مومباي.

وتألقت توشدري أثناء العرض، حيث ارتدت ثوبا على الطراز الهندي من اللون الأبيض، يغطيه وشاح من الشيفون الشفاف الأحمر، وتزينت بمجوهرات شرينجر التي زادتها تألقا وجمالا.

أبرزت شوبها شرينجر مجموعتها من خلال إدخال الفصوص والأحجار الملونة إلى المجوهرات، كما قدمت مجوهرات خاصة بالهنديات اللواتي يرتدينها في شعورهن وأنفهن، وشملت المجموعة أحزمة ذهبية تدخل في إطار المجوهرات إلى جانب الخواتم الكبيرة والأقرطة الضخمة.