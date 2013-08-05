مظاهرات ومسيرات للإخوان بنجع حمادي لتأييد مرسي

تجمع المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية من مراكز قنا الشمالية “فرشوط – نجع حمادى – ابوتشت” عقب الانتهاء من صلاة التراويح بمسجد الفتح بنجع حمادى لعمل مسيرة لدعم الرئيس المعزول محمد مرسى.

كان الآلاف من مؤيدي مرسى قد نظموا مسيره جابت شوارع المدينة واستقروا فى ميدان مسجد الفتح للمطالبة بعودة الرئيس و مجلس الشورى المنحل و الدستور المعطل كما رددوا هتافات ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقيادات جبهة الإنقاذ.

وشهدت المسيرة مشاركة المئات من السيدات اللاتي افترشن الأرض وظللن يهتفن ضد السيسي وتحركن في مجموعات وسط المسيرة حاملات صور كبيرة لمرسى ورفعن أعلام مصر.