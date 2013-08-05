السيول تدمر 250 منزلا بولاية نهر النيل في شمال السودان

كتب : أ ش أ الإثنين 05-08-2013 21:20

دمرت السيول والأمطار التي تجتاح عددا من الولايات السودانية حاليا، أكثر من 250 منزلا بمنطقة "أبو حراز" غرب محلية بربر بولاية نهر النيل، كما دمرت السيول المرافق الدينية والتعليمية والمتاجر بالقرى المحيطة وخلفت أضرارا متفاوتة.

وتفقد معتمد "محلية بربر" حسن سليمانعلي،اليوم، وفقا لشبكة الشروق السودانية، أحوال المتضررين وحجم الأضرار التي لحقت بهم، وأشار إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل الأضرار والأمراض المتوقعة، جراء الوضع الصحي المترتب على هذه الظروف.

وفي سياق متصل، قالت السلطات بمحلية شرق النيل بالخرطوم، إنها تمكنت من احتواء الآثار المترتبة على تصدعات الترع والجسور التي لحقت بها في اليومين الماضيين، وأعلنت عن إجراءات وقائية تمنع المنطقة بأسرها خطر أي سيول محتملة، من خلال مختصين بالشؤون الهندسية بالمحلية.

وتلقت محلية شرق النيل، دعما من وزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية، ومفوضية العون الإنساني بولاية الخرطوم، للمتضررين من السيول والأمطار التي اجتاحت عددا من مناطق المحلية المختلفة، واشتمل الدعم على المواد الغذائية والإيوائية والاحتياجات المختلفة.