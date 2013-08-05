مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأول بعد التشكيل الجديد

كتب : أ ش أ منذ 45 دقيقة

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. واستعرض المجلس مضمون الكلمة التي ألقاها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وتدارس المجلس، في اجتماعه، المعاني التي تضمنتها كلمة أمير الكويت، والتي أكد فيها ضرورة المحافظة على الوطن الكويت وتطويره وتنميته والتطلع إلى تحقيق الإنجازات والتطلعات الاقتصادية والتنموية الطموحة.

وألقى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كلمة في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، عبر فيها عن توجيهاته في شأن الإطار العام للنهج الحكومي فيي المرحلة المقبلة.

وتعهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في كلمة نيابة عن إخوانه الوزراء، أن يبذل أقصى جهد ممكن من أجل ترجمة توجيهات أمير الكويت لمواجهة المرحلة المقبلة من خلال العمل الجاد والدؤوب لمواجهة متطلبات المرحلة الجديدة.

يذكر أن الحكومة الكويتية الجديدة كانت قد أدت اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.