الكشرى.. تعلم كيف تأكله فى العيد حتى لا تصاب بأمراض المعدة

أكد الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أن الكشرى الأكلة الأكثر انتشاراً فى مصر هى من أنواع الطعام المفيدة، ولكن كيف يأكلها الشخص، هنا تكمن المشكلة، ففى العيد هناك عادة سيئة شائعة بعد الانتهاء من شهر رمضان، حيث يعمد الكثير من الناس إلى تناول الكشرى كوجبة لا يتم تناولها فى رمضان، لذا يريد الكثيرين تناولها، وهى عادة مصرية معروفة، ولكن يجب أن ينتبه الكثيرون إلى أن هذه الوجبة الغذائية من الممكن أن تسبب لهم الضرر، لأن المشكلة أن الكثيرين يفرطون طوال أيام العيد فى تناول الكشرى، وهو ما يمكن أن يضر بشدة القولون والأمعاء والمعدة، ويتسبب فى حدوث مشكلات فى طبيعة هضم الطعام وامتصاصه، كما يجب، لذا فالأمر يجب الاهتمام به وعدم الانسياق إلى أن هذه الوجبة لا يتناولها الإنسان فى رمضان ويجب تعويضها.

لذا يكفى الشخص كى يستفيد من وجبة الكشرى المتكاملة، أن يتناول طبقا واحدا يكفى فى يوم من أيام العيد ويكتفى بذلك، ولا يتناول الشطة بإفراط لمشكلاتها الكثيرة، وبهذه الطريقة لا يعلم الكثيرين ان تناول وجبه مثل الكشرى سوف تعطيه من العناصر التى يحتاجها وتحميه من ضررها، والفيل هنا طريقه تناول الوجبة وعدد مرات تناولها.