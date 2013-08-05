محافظة بني سويف تستعد لاستقبال المحافظ الجديد

اجتمع اللواء محمد عزت فتح الباب السكرتير العام لمحافظة بني سويف بمديري عموم ومديري إدارات الديوان العام بمحافظة بني سويف وذلك لتجهيز ملفات العمل الخاصة بالمحافظة لوضع برنامج عمل محدد أمام المحافظ الجديد الذي يأتي ضمن حركة المحافظين المرتقبة.

ناقش الاجتماع أهم القضايا التي تهم المواطن السويفي والتي تدخل في إطار المشروعات الخدمية والإنتاجية لدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2012/2013 من خلال إدارة التخطيط وإعداد الخطة مع كافة القطاعات لبيان المشروعات التي تحتاج إلي التركيز عليها وإنجازها والعقبات التي تحول دون ذلك لرسم صورة حقيقية إمام المحافظ الجديد.

استعرض الاجتماع تصورات مسئولي الديوان العام حول تطوير أسلوب العمل في المرحلة القادمة والنهوض بمستوي الخدمات التي تقدم للمواطن من خلال إدارات الديوان العام آو الوحدات المحلية في المراكز والمدن والقرى والأحياء .

أكد السكرتير العام أن منظومة العمل تسير بصورة طبيعية ونحن نعمل جميعا بروح الأسرة الواحدة بما يحقق صالح المواطن السويفي بغض النظر عن المناصب حيث يساهم كل مسئول في موقعة في أداء الواجب نحو جماهير وأبناء محافظته وتزيد المسئولية في الحالة التي يكون فيها المسئول من أبناء المحافظة .

وفي حديثه عما أثارته بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة حول تضرر حركة الاستثمار بسبب غياب المحافظ أشار السكرتير العام إلى أن محافظات مصر كلها تنتظر حركة المحافظين الجديدة مؤكدا أن الاستثمار في بني سويف يسير في طريق النجاح بدليل حديث الوزير منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة عن المشروع العملاق لمصانع (سامسونج )العالمية في منطقة كوم أبو راضي غرب مركز الواسطى وان أعمال اللجان النوعية تسير بصورة منتظمة حيث كان الاجتماع الأخير في لجنة تخصيص الأراضي والمشروعات في نهاية شهر يوليو الحالي وتم خلالها الموافقة علي تخصيص أراضي بما يعادل 20مليون جنيه وان باقي المشروعات تعمل وفق برنامج زمني يتم متابعته بدقة من خلال إدارة الاستثمار بالمحافظة والمناطق الصناعية بداية من التخصيص وحتى الإنتاج .