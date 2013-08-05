الجيش الثالث يكثف تواجده بالسويس استعدادا لعيد الفطر

أعلنت مديرية امن السويس برئاسة اللواء خليل حرب مدير الامن الجديد عن تكثيف التواجد الأمنى وانطلاق دوريات ابتداء من وقفة عيد الفطر وخلال أيام العيد بمنطقة العين السخنة ونفق الشهيد أحمد حمدى ومنطقة المجرى الملاحى لتأمينها ضد اعمال بلطجة أو ارهابية وضبط الخارجين عن القانون ، وذلك بالتنسيق مع قوات الجيش الثالث .

وتابع بيان اصدر من مديرية أن هناك قوة ستتمركز بمنطقة العين السخنة وتأمين كافة القرى السياحية والشواطئ هناك حتى منطقة الزعفرانة ، واشار أن هناك قوات ستكون منتشرة داخل المدينة لتأمين الحدائق العامة ومنطقة بور توفيق ، موضحا أن خطة التأمين الداخلى ستبدأ بتأمين كافة ساحات العيد الضخمة التى ستضمن اعداد كبيرة من المواطنين أمثال ” الخالدين – الاربعين – اول السور – فيصل ” ، كما هناك تعليمات مشددة على رجال المرور بالتواجد المكثف منذ يوم الوقفة حتى نهاية ايام العيد والأجازات يوم الأحد القادم .