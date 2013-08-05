الحلقة (25) من "صرخة روح": "رنا" تواجه "دارين" بحقيقة علاقتها القديمة بزوجها

كتب : أمل القاضي الإثنين 05-08-2013 20:43

في الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "صرخة روح"، تعلم "رنا" من "عصام" بحقيقة العلاقة القديمة بين زوجها "وسيم" وصديقتها "دارين"، وتواجه "رنا" صديقتها بما علمته لكنها تنكر كل ذلك، وتغادر "رنا" المكان وهي متأكدة بما عرفته، وتطلب من "دارين" عدم إخبار "وسيم" بما حدث بينهما.

ويلاحظ "وسيم" تغير معاملة زوجته معه ويصارحها بحقيقة شكوكه تجاهها، ويلجأ إلى طليقته الأولى "سناء"، لكنه يفاجئ بوجود "دارين" بمنزلها، فتراوده ظنون أنهما يدبران شيئًا لإفشال علاقته بـ"رنا".

يذكر أن خماسية "ستائر زوجية"، هي إحدى خماسيات الخيانة التي يتناولها المسلسل في حلقاته، بطولة جوان خضر، رشا إبراهيم، سعد مينه، ميرنا شلفون، أريج خضور، محمد قنوع، يزن السيد، رولا أبيض، هيا مرعشلي، قصة وسيناريو وحوار فادي قوشقجي، ومن إخراج إياد نحاس.