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الحلقة (26) من "البيت بيت أبونا": "حمود" يطلب من "بدر" إنهاء أمر طلاقه من "أمينة"

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الحلقة (26) من "البيت بيت أبونا": "حمود" يطلب من "بدر" إنهاء أمر طلاقه من "أمينة" الحلقة (26) من "البيت بيت أبونا": "حمود" يطلب من "بدر" إنهاء أمر طلاقه من "أمينة"

كتب : سهيلة حامد منذ 20 دقيقة

سافرت أمينة مع أخيها عمر وأختها رشيدة، في أحداث الحلقة (26) من مسلسل "البيت بيت أبونا"، وفي الطائرة وجه عمر عتابًا شديدًا لرشيدة بسبب موقفها الرافض لوجود أخوتهما من أبيهما في حياتهما مبينًا لها كم الظلم الذي وقع عليهم والذي كان سببًا لتعاطفه معهم.

انشغلت حليمة بمشروعها الجديد وهو "تشغيل الخدم" لكن ابنها جابر حذرها من عواقب هذا العمل بينما اشتكت نعيمة من وجودها في المنزل بدون عمل وطلبت من حليمة أن تشارك.

طلب حمود من ابنه بدر أن ينهي أمر طلاقه من أمينة ودفعه إلى التعامل مع زوجته بمزيد من التهكم والرفض لكل تصرفاتها.

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