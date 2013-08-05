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الحلقة (26) من "قرمش": تورط "سامي" في قضية بسبب تغيير اسم عائلته من "تيس" إلى "بشموم"

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الحلقة (26) من "قرمش": تورط "سامي" في قضية بسبب تغيير اسم عائلته من "تيس" إلى "بشموم" الحلقة (26) من "قرمش": تورط "سامي" في قضية بسبب تغيير اسم عائلته من "تيس" إلى "بشموم"

كتب : سارة سعيد منذ 19 دقيقة

شهدت الحلقة (26) من المسلسل الكوميدي "قرمش"، والتي تحمل عنوان "فاميلي نيم"، شكوى أبناء سامي الذي يقوم بدوره الفنان طارق العلي، من معايرة زملائهم بالمدرسة بسبب اسم جدهم "تيس"، ودعوتهم لهم بأبناء التيس، ويبرر لهم سامي بأنه سماهم أفضل الأسماء "وائل" و"باسكال" وليش ذنبه أن اسم والد والد والدهم تيس.

ويقنع صديق سامي أن يغير اسم عائلته، ويطلب من زوجته اختيار اسم جيد له، ويغير سامي اسم عائلته من تيس إلى بشموم ولم يعجب هذا الاسم أبنائه، وبعدها بعدة أيام يستدعيه المخفر ويسأله عن أسباب تغيير اسمه، وأشار سامي إلى أن صديقه هو من أشار عليه بتغيير اسمه واتضح أنه أشار عليه بهذا الاسم خصيصا ليورطه، وتم حبس سامي 21 يومًا على ذمة التحقيقات.

وانتهت الحلقة بندم سامي على تغيير اسم عائلته الذي ورطه وأدى إلى حبسه.

مسلسل "قرمش" بطولة طارق العلي وهيا الشعيبي وفاضل ناجي وشاهين شاهين، ومن تأليف أيمن الحبيل، ومن إخراج نعمان حسين.

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