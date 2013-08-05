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أمين "مصر القوية" بالبحيرة بعد إخلاء سبيل "عز": "كل ثورة وأنتم طيبين"

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أمين "مصر القوية" بالبحيرة بعد إخلاء سبيل "عز": "كل ثورة وأنتم طيبين" أمين "مصر القوية" بالبحيرة بعد إخلاء سبيل "عز": "كل ثورة وأنتم طيبين"

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 3 دقائق

علق الدكتور سامي عاشور، أمين حزب القوية بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، على قرار إخلاء سبيل المهندس أحمد عز، رجل الأعمال، وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، بقوله: "مبروك لمصر كلها بمناسبة خروج المناضل الكبير أمين تنظيم الحزب الوطني الديمقراطي السيد المهندس أحمد عز، بعد حبسه ظلما وعدوانا منذ "مؤامرة" 25 يناير، وكل ثورة وأنتم طيبين".

وقال أمين مصر القوية عبر صفحته على "فيس بوك": "ألف مبروك خروجه بالسلامة من أجل إعادة مصر إلى مسارها الوطني الديمقراطي الصحيح، ومبروك لمصر بمناسبة أنباء تعيين أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي المناضل الكبير رمز الوطنية المصرية الأستاذ الدكتور حسام بدراوي محافظا للقاهرة".

وتابع: "التهنيئة الكبيرة لشعب مصر كله، خاصة المعارضين لنظام مبارك البائد العائد، بمناسبة عودة أمن الدولة لممارسة عمله الوطني في حفظ الأمن والاستقرار الذي تسببت فيه مؤامرة 25 يناير، والتي قام العسكر بالقضاء عليها تماما وعلى كل آثارها، من حرية وديمقراطية أضرت كثيرا بالأمن والاستقرار".

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