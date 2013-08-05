الجبهة الديمقراطية الشعبية بأسيوط تدشن حملة "امنع معونة"

كتب : سعاد أحمد الإثنين 05-08-2013 20:03

أعلن ممدوح مكرم، أمين عام الجبهة الديمقراطية الشعبية المصرية بأسيوط، تدشين حملة شعبية بعنوان "امنع معونة"، وذلك لتوعية الشعب الأسيوطي بخطورة المعونة الأمريكية لتعميقها للتبعية وإتاحتها الفرصة لتدخل الأمريكان في التأثير على صنع القرار الوطني.

واضاف ممدوح مكرم، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحملة تتضمن جمع توقيعات لرفض المعونة، وإقامة ندوات ومؤتمرات لشرح أخطار المعونة الأمريكية على الاقتصاد والسياسة المصرية؛ فضلًا عن جرح الكرامة الوطنية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تدعو الحركة لاجتماع للقوى السياسية الراغبة في الانضمام للحملة؛ وخاصة القوى اليسارية.