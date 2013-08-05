"6 أبريل" البحر الأحمر تستنكر محاصرة "الإخوان" لدار المسجد القطري في الغردقة

كتب : صلاح عبدالله منذ 35 دقيقة

قالت حركة "6 أبريل" في البحر الأحمر إن صناع الفتن لا يروق لهم أن تظل المحافظة هادئة، وبعيدة تماما عن الصدامات والعنف، بعد أن حاولوا سابقا اقتحام اعتصامنا في ميدان عبدالمنعم رياض وكادوا أن يتسببو في فتنة لا يعلم مداها غير الله.

وأضافت الحركة، في بيان لها اليوم، بشأن اقتحام أنصار مرسى دار المناسبات المسجد القطري أثناء الاحتفال بليلة القدر، "فاجأنا الإخوان أمس بمدينة الغردقة بتصرف غريب لا يصدر إلا من صناع للفتن، في بلد طبع أهله الكرام السلم وحب الدين، كما هو طبع المصريين عامة، حيث اقتحم بلطجيتهم دار المناسبات الملحقة بالمسجد القطري فى الغردقة أثناء احتفالية توزيع جوائز حفظ القرآن على أطفال لا ذنب لهم".

وتابع البيان "إن إرهاب أطفال يحفظون كتاب الله لن يعيد مرسي، ولن يرضى الله عن قوم لا يعرفون أن لبيوت الله حرمه ولا يعرفون أن للقرآن حرمة، لقد صار واضحا أن الإخوان مجموعة من تجار الدين وصناع الفتن، فضلا عن إرهابهم الواضح للأطفال، ونتوجه بطلب للجهات المسؤولة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المعتدين على المسجد القطري والأطفال حفظة القرآن الكريم".