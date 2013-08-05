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طاهر أبو زيد : إدارة الزمالك أضاعت نجوم كبيرة بسبب سوء الرؤية

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طاهر أبو زيد : إدارة الزمالك أضاعت نجوم كبيرة بسبب سوء الرؤية طاهر أبو زيد : إدارة الزمالك أضاعت نجوم كبيرة بسبب سوء الرؤية

هاجم طاهر أبو زيد وزير الرياضية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي إدارة نادي الزمالك برئاسة ممدوح عباس على تدهور أوضاع فريقي السلة واليد بالنادي محليا وإفريقيا وعالميا.

و قال وزير الرياضة ” أنا حزين على كرة اليد والسلة فى نادى الزمالك وخاصة اليد نادى الزمالك كان وحش أفريقيا فى اليد وبه افضل اللعيبة على مستوى أفريقيا ومنهم النجم الموهوب أحمد الاحمر وغيره من الاعيبين الموهوبين الذين شرفو افريقيا وعالميا ” ، موضحاً أن ” الادارة الحالية التى اضاعت نجوم كبيرة بسبب سؤء الرؤية وعدم حفاظهم على النادى وعلى نجومة فى اليد والقدم”.

وأكد أبو زيد خلال تدوينة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) “ انا اثق تماما ان جماهير الزمالك التى صبرت كثيرا على الادارة لن تسمح بتدهور النادى اكثر من ذلك أرجو من الادارة سرعة تدارك الموقف حتى لاتقع فريسة لغضب الجماهير التى صبرت كثيرا وظلت تشجع ناديها كل السنوات الفائتة بدون خذل او تراجع ” ، مضيفاً ” لكن التراجع كان بسبب سؤء تولى مجالس الادارت الذين يتخذون المناصب بيزنس لهم ولاعمالهم بدون أن يحافظوا على قيمة الكرة أو اسم النادى”.

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