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بالصّور: صفاء سلطان ترتدي زيّ المحاربين القدماء

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بالصّور: صفاء سلطان ترتدي زيّ المحاربين القدماء بالصّور: صفاء سلطان ترتدي زيّ المحاربين القدماء

ارتدت الفنانة السوريّة صفاء سلطان في أحدث إطلالاتها زيّاً غريباً شبيهاً بزيّ المحاربين القُدماء، في لوك "جريء" وجديد تماماً على إطلالاتها البسيطة التي اعتاد الجمهور على رؤيتها بها.
وحصلت "سيدتي نت" على صور خاصّة للفنانة صفاء، حيث قام شقيقها سلطان سلطان بتصميم الأزياء، وتولّى أيضاً مهمة التصوير.
وتميّز الزّيّ الذي ارتدته الفنّانة السوريّة باللون الأبيض والكحليّ المُزيّن باللون الذهبيّ، ووضعت سلطان على رأسها تاجاً ذهبيّاَ يحيط به الرّيش، فيما أمسكت بيدها قوساً وسهماً.
من جهة أُخرى، تستعدّ سلطان لقضاء إجازة العيد في العاصمة الأردنيّة عمّان إلى جانب أهلها، وهناك حديث عن استعدادها لبطولة عمل بدويّ في الأردن.
وعلى الصعيد الدراميّ، شاركت سلطان هذا العام ببطولة المسلسل السوريّ "ولادة من الخاصرة" للمخرج سيف الدين سبيعي، كذلك شاركت بالمسلسل الخليجيّ "الحرير والنار".

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سيدتي