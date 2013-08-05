زوج رزان مغربي من يكون؟!

راوغت الفنانة اللبنانية رزان مغربي في حديثها عن حقيقة زواجها، أثناء استضافتها من قبل سمر يسري في برنامج "سمر والرجال ولكن"، حيث رفضت رزان الحديث عن حياتها الشخصيّة، بالرغم من أنّها أصابت بالحيرة المشاهدين حول حقيقة زواجها، بعد أن سبق لها التأكيد أنّها متزوّجة، أثناء تداول الفيديو الفاضح لها، رافضة تماماً الإفصاح عن اسم زوجها، ومؤكّدة أنّ هذه حياتها الخاصّة التي هي ملك لها، برغم إلحاح سمر عليها، من أجل الكشف عن اسمه حتّى تخرج من دائرة الجدل والقيل والقال. لكنّ رزان رفضت الإفصاح عن اسم الرجل، فيما ردّت في مواضع أخرى على تساؤلات سمر حول زوجها قائلة: برضو جوزك؟ في إشارة أيضاً إلى أنّها غير متزوّجة، وهو ما شتّت تفكير من يُشاهد الحلقة.

وحينما سألتها سمر عن احتمال تعرّضها للخيانة، ردّت رزان قائلة: "هو لا يفعل ذلك"؟! وهو ما يعدّ دليلاً على زواجها، قبل أن تعود لتقول: "لكن لو افترضنا الخيانة، سأجلس معه، وأعرف نقاط تقصيري، إذا وجدت، ولكن لن أكمل حياتي معه".

على الجانب الآخر، تبرأت رزان من الصورة التي جمعتها مع الفنانة غادة عبد الرازق، والتي تشاركها فيها تدخين الشيشة، قائلة إنّها في الواقع لا تحبّ الشيشة نهائياً، لكنّه مجرّد مشهد في مسلسل "حكاية حياة".