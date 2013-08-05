أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة طنطا يعتمد نتيجة الفرقة الإعدادى بكلية طب الأسنان

Google+ Print
رئيس جامعة طنطا يعتمد نتيجة الفرقة الإعدادى بكلية طب الأسنان رئيس جامعة طنطا يعتمد نتيجة الفرقة الإعدادى بكلية طب الأسنان

اعتمد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا اليوم الاثنين نتيجة الفرقة الإعدادى بكلية طب الأسنان دور مايو 2013، حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب المصريين 86% والطلاب الماليزيين 76%.

وأكدت العلاقات العامة بجامعة طنطا أنه تقدم للامتحان 430 طالبا مصريا حصل 127 منهم على تقدير ممتاز، و178 على تقدير جيد جدا، و59 على تقدير جيد، بينما حصل 5 طلاب على تقدير مقبول.

كما تقدم للامتحان 70 طالبا ماليزيا حصل أربعة طلاب منهم على تقدير ممتاز، و28 على تقدير جيد جدا، و19 على تقدير جيد، بينما حصل طالبان فقط على تقدير مقبول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365