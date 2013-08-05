رئيس جامعة طنطا يعتمد نتيجة الفرقة الإعدادى بكلية طب الأسنان

اعتمد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا اليوم الاثنين نتيجة الفرقة الإعدادى بكلية طب الأسنان دور مايو 2013، حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب المصريين 86% والطلاب الماليزيين 76%.

وأكدت العلاقات العامة بجامعة طنطا أنه تقدم للامتحان 430 طالبا مصريا حصل 127 منهم على تقدير ممتاز، و178 على تقدير جيد جدا، و59 على تقدير جيد، بينما حصل 5 طلاب على تقدير مقبول.

كما تقدم للامتحان 70 طالبا ماليزيا حصل أربعة طلاب منهم على تقدير ممتاز، و28 على تقدير جيد جدا، و19 على تقدير جيد، بينما حصل طالبان فقط على تقدير مقبول.