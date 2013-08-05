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مجلس جامعة طنطا يعتمد نتائج الطلبة والماجستير والترقيات

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مجلس جامعة طنطا يعتمد نتائج الطلبة والماجستير والترقيات مجلس جامعة طنطا يعتمد نتائج الطلبة والماجستير والترقيات

انعقد مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس الجامعة، لاعتماد النتائج النهائية لطلاب كليات الجامعة واعتماد درجات الأستاذية والماجستير والتعيين، طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل الجامعى.

ووافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من ولاء أحمد منجود الحلوانى، وأشرف محمد عبد الحميد سند، وهناء عبد العزيز زايد من كلية الطب، وسامى منصور عبد الله الصفتى من طب الأسنان، وحازم محمد ربيع من الزراعة، وأمل عبد المجيد الغايش وطارق عبد المنعم راضى، ونيفين عزت أبو يوسف، ودعاء محمد حامد النجار، وإيهاب عبد التواب يمانى من التجارة، وإيمان محمد عبد العزيز الشهابى من الهندسة، ووفاء السيد محمود خضر من التربية النوعية.

كما وافق المجلس على ترقية 3 أعضاء هيئة تدريس، ومنح 31 درجة دكتوراه، و35 درجة ماجستير و958 دبلوم دراسات عليا فى تخصصات مختلفة بكليات الجامعة.

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