بروتوكول تعاون بين وزراء الزراعة والشباب فى مشروعات الثروة السمكية

عقد وزيرى الزراعه واستصلاح الاراضى والشباب اليوم اجتماعا للتنسيق بين الوزارتين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع الثروة السمكية لشباب الخريجين تحت رعاية وزارتى الشباب والزراعة

> بالأضافة الى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى فى المجالات المختلفة لمشروعات الثروة السمكية

> وتنص بنود البروتوكول على ان تقوم وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة الثروة السمكية بأقتراح الأماكن الصالحة لعمل مزاع بحرية وأقفاص بحرية – وكذلك تقديم الخبرات الفنية اللازمة لنجاح هذه المشاريع – و كذلك التدريب لشباب الخريجيين .وان تقوم وزارة الشباب بتمويل تلك المشروعات و تمليكها للشباب.

> كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الهيئة العامة للثروة السمكية – وزارة الشباب و المعمل المركزى لأبحاث الثروة السمكية لمتابعة هذه المشروعات ورفعها الى الوزراء المعنيين.

> وكذلك تقرر ان يتم البدء الفورى فى عمل أقفاص سمكية بوادى مريوط و مشروع مريوط بالأسكندرية فى مساحة 2000 فدان..ويقوم قطاع الأرشاد الزراعى بمتابعة المنتفعين ونشر هذة المشروعات و إعداد حزمة من البرامج التنفيذية لهذا الغرض.