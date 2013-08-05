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ما علاج آلام الكتف عند كبار السن؟

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ما علاج آلام الكتف عند كبار السن؟ ما علاج آلام الكتف عند كبار السن؟

يسأل قارئ: والدتى سيدة كبيرة بالسن تعانى من ألم بالكتف وبعد الإشاعات أخبرها الطبيب بأنه خشونة فى الكتف وأعطاها مسكنات وأدوية ولكن لم تفد معها فى تخفيف الألم، وأخبرها الطبيب بضرورة أخذ حقن بالكتف ولكن الوالدة رفضت فهل يوجد علاج غير الحقن؟

يجيب الدكتور ضياء السيد أخصائى العظام وجراحة، يقول: بشكل عام يحدث عند كبار السن تآكل فى الغضاريف ويسبب هذا ألم نتيجة احتكاك العظم.

وللأسف لا يكن علاج هذا الأمر نهائيا ولكن علاج تكون مسبب لذلك يكون العلاج لتخفيف الألم والتدليك بالأدوية، يفيد فى تخفيف الألم ولكنه يجب أن يستمر لوقت طويل ويحتاج إلى صبر ووقت طويل.

كذلك الحفاظ على النظام الغذائى والتى يمكن أن تخفف بعض الأطعمة الآلام مثل: الزنجبيل وغيره، أو تناول بعض الأدوية المسكنة للألم مثل: البروفين وغيرة، ولكن الإبر تعطى مفعولاً لمدة أسبوعين أو أكثر، ولهذا يحبها الناس.

وينصح الخبراء بضرورة الحفاظ على ضبط وزن الجسم وعدم زيادته، لأن أى وزن زائد يزيد العبء على المفاصل أربعة أضعاف بالإضافة إلى ضرورة ممارسة الرياضة والنشاط البدنى عوضاً عن الكسل والاسترخاء.

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مصر 365