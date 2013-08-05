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الزمالك ينقذ هجومه بضم عرفة السيد

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الزمالك ينقذ هجومه بضم عرفة السيد الزمالك ينقذ هجومه بضم عرفة السيد

أتم الزمالك اتفاقه مع الجونة حول ضم مهاجم الفريق الساحلي عرفة السيد للقلعة البيضاء في صفقة بلغت مليون ونصف مليون جنيه.

ويبحث الزمالك عن مهاجم جديد ليدعمه في القائمة الإفريقية خلال المواجهات المقبلة، إذ يأتي أحمد جعفر وحيدا في المنطقة الأمامية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد اتفق مع الجونة على سداد مبلغ مليون ونصف على أربع دفعات.

في حين يحضر اللاعب لتوقيع العقود عقب إفطار يوم الأثنين في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

وينتظر أن تكون مدة التعاقد ثلاث سنوات.

وكان الزمالك قد قرر التفاوض مع عدة مهاجمين من ضمنهم عرفة السيد مهاجم الجونة وخالد قمر مهاجم الشرطة، إلا أن إنهاء التفاوض مع الجونة كان سببا في ضم اللاعب.

ويدخل الزمالك مواجهة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا بدون مهاجم في ظل إيقاف جعفر، وبالتالي قد تكون أولى مباريات عرفة السيد.

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