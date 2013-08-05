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حسن مصطفى لـ “ONA”: فوجئت بحكم غيابي بحبسي 6 شهور أثناء إجراءات إخلاء سبيلي

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حسن مصطفى لـ “ONA”: فوجئت بحكم غيابي بحبسي 6 شهور أثناء إجراءات إخلاء سبيلي حسن مصطفى لـ “ONA”: فوجئت بحكم غيابي بحبسي 6 شهور أثناء إجراءات إخلاء سبيلي

قال الناشط السياسي حسن مصطفى إنه فوجيء أثناء إنهاء إجراءات خروجه من سجن برج العرب بترحيله الى قسم شرطة المنشية للتوقيع على تعهد بمعارضة حكم غيابي صادر ضده.

وقال حسن في تصريح لوكالة “ONA” عقب وصوله لمنزله عصر اليوم ,أنه فوجيء بحكم صادر ضده بالحبس لمده 6 أشهر , وانه اضطر الى  توقيع التعهد بمعارضة الحكم صباح الغد .

واوضح مصطفى انه لا يملك معلومات عن القضية ولم يعلم بمعاد جلستها  الا انه أخبر انها جاءت بعد بلاغ مقدم من أحد القيادات الامنية بقسم شرطة المنشية يتهم فيها حسن بالإعتداء اللفظي عليه .

وكان مصطفى قد أخلى سبيله عقب قرار محكمة جنايات الاسكندرية بالأمس في القضية المتهم فيها بتهريب نشطاء نظموا وقفة علي خطوط السكك الحديدية عقب حادث البدرشين , كما ان مصطفى كان يقضي حكم بالحبس لمده عام في قضية اعتداء علي وكيل نيابة المنشية الا ان وكيل النيابة قد تنازل عن القضية والغي الحكم.

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