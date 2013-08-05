حقوقي: الإخوان حرقوا منازل الأقباط بعد مشادات بين مسلم و مسيحي بسبب أغنية بالمنيا

قال إسحاق إبراهيم عوض المبادرة المصرية للحقوق الناشط شخصية و مسئول الحقوق الدينية ، علي أن أحداث العنف التي وقعت في محافظة المنيا من اعتداءات علي بعض الأقباط كان نتيجة لخلاف بين مسلم و مسيحي علي اغنية ” تسلم الأيادي ” حيث رفض أحد انصار مرسي سماع الأغنية مما أدي إلي وقوع مشاجرة بينهم.

و أضاف إسحاق في تصريح خاص ل ONA أن أحد انصار مرسي قرر الإستعانه بمجموعة كبيرة من الأشخاصمن 6 قري أخري من خارج القرية التي وقعت بها المشكلة مما أدي إلي إعتداء أنصار مرسي علي منازل و محال المسيحيين بالقرية مما أدي لخروج المسيحيين بالقري للمواجهتهم.

وشدد إسحاق علي أن الأشبتاكات أستمرت أكثر من 4 ساعات و لم تتدخل الشرطة إلا في نهايتها، مضيفًا ان هناك تخوف كبير من جانب الأقباط بالقرية من تكرار مثل هذه الإعتداءات، خصوصًا في ظل تحميل بعض انصار مرسي الأقباط مسئولية عزل الرئيس السابق محمد مرسي – علي حد وصفة .

وأكد إسحاق أن أنصار مرسي أستخدموا زجاجات الملوتوف و مسدسات الخرطوش في التعدي علي المواطنين كما انهم حاولوا الإعتداء علي كنيسة القرية لكنهم فشلوا في ذلك، مضيفًا ان هذه أهم النقاط التي ستخرج في تقرير تقصي الحقائق اللمبادرة المصرية عن الأحداث.