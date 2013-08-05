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تقرير - استقبال عدائي من 15 ألف مشجع إسرائيلي ينتظر صلاح

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تقرير - استقبال عدائي من 15 ألف مشجع إسرائيلي ينتظر صلاح تقرير - استقبال عدائي من 15 ألف مشجع إسرائيلي ينتظر صلاح

من المتوقع أن يجد محمد صلاح نجم بازل وزميله محمد النني استقبالا عدائيا من جماهير مكابي تل أبيب في مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويحل بازل ضيفا على مكابي في إياب الدور التمهيدي الثالث من دوري الأبطال، بعد الفوز بهدف في سويسرا.

ورفض صلاح والنني الإدلاء بأي تصريحات للصحفيين الذين طلبوا الحديث معهما في مطار تل أبيب وخرجا منه سريعا وسط زملائهما.

وأشارت صحيفة بليك السويسرية التي رافقت بازل في رحلته لإسرائيل في أحد تقريرها أن صلاح قد يواجه هتافات عدائية من 15 ألف مشجع سيحضرون لقاء الفريقين.

وأوضح التقرير أنه رغم عدم حدوث أي احتكاكات بين الإسرائيليين وصلاح داخل المطار كما كان متوقعا، إلا أن الأمور في الملعب ستختلف كليا.

سفر صلاح إلى إسرائيل كان مادة خصبة للإعلام المصري والسويسري في الفترة السابقة، قبل أن تحسم إدارة بازل الأمر بالتمسك بسفر صلاح مع بعثة الفريق.

لاعب المقاولون العرب السابق قدم أداء مميزا مع بازل في مباراة الذهاب وصنع هدف الفوز، وكان قريبا من التسجيل في أكثر من لقطة.

واختص صلاح FilGoal.com بتصريحاته قبل السفر والتي قال فيها: "اعتبر نفسي مسافرا إلى فلسطين وليس إلى إسرائيل كما يُنشر في وسائل الإعلام، واتفقت مع الإدارة على السماح لي بزيارة المسجد الأقصى والصلاة هناك".

وأتم الجناح الدولي "هناك شيئا إضافيا أقنعني بالسفر وهو رغبي في إقصاء هذا الفريق من دوري الأبطال، حتى لا يُرفع علم الاحتلال في الأدوار المتقدمة من البطولة".

شاهد فيديو وصول صلاح والنني لإسرائيل من هنا

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فيديو اليوم السابع

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