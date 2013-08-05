نقل السفير رفاعة الطهطاوي ونائبه لسجن المزرعة بعد قرار النيابة بحبسهما 15 يوما

أكد مصدر أمني بقطاع مصلحة السجون وصول كل من رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق السفير محمد رفاعة الطهطاوي ونائبه المهندس أسعد محمد شيخة إلى سجن ملحق المزرعة بمنطقة سجون طرة تنفيذا لقرار النيابة العامة بحبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في أحداث الاتحادية في 5 ديسمير الماضي.

وأوضح المصدر الأمني في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللواء مصطفى باز مساعد وزير الخارجية لقطاع مصلحة السجون استلم اليوم نموذج الحبس الخاص بالطهطاوي وشيخة ووجه بإيداعهما بسجن ملحق المزرعة الذي يضم كلا من رئيس حزب الوسط المهندس أبو العلا ماضي ونائبه المحامي عصام سلطان.

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