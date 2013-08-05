واقعة تعذيب جديدة باعتصام رابعة والنيابة تبدأ التحقيق

أعلن قسم شرطة ثان مدينة نصر عن حالة تعذيب جديدة اليوم من إعتصام رابعة العدوية و ذلك بعد العثور علي شاب موثوق اليدين وملقى أسفل سيارة نقل على جانب الطريق بشارع البخارى بمدينة نصر.

وانتقل ضباط مباحث القسم بعد تلقيهم البلاغ و تبين أن ذلك الشخص هو مدحت إبراهام إسحق، فران ومقيم بأسيوط، وقد تعرض للإتعتداء من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي و ذلك بعد مرور مسيرة لأنصار مرسي بشارع الخليفة المأمون فحدثت مشادات بينهم و بعدها تعدوا عليه بالضرب – علي حد قولة.

و اضاف المجني عليه في محضر الشرطة أنه تم اقتياده إلي إعتصام رابعة العدوية و وقتها تعرض للضرب و التعذيب حتي أطلقوا سراحه في نهاية اليوم ، و كان أحد الأشخاص قد عثر علي المجني عليه موثوق اليدين وفى حالة إعياء شديدة بأحد شوارع مدينة نصر و قد اخطرت الشرطة النيابة العامة للتحقيق بالواقعة.