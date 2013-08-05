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واقعة تعذيب جديدة باعتصام رابعة والنيابة تبدأ التحقيق

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واقعة تعذيب جديدة باعتصام رابعة والنيابة تبدأ التحقيق واقعة تعذيب جديدة باعتصام رابعة والنيابة تبدأ التحقيق

أعلن قسم شرطة ثان مدينة نصر عن حالة تعذيب جديدة اليوم من إعتصام رابعة العدوية و ذلك بعد العثور علي شاب موثوق اليدين وملقى أسفل سيارة نقل على جانب الطريق بشارع البخارى بمدينة نصر.

وانتقل ضباط مباحث القسم بعد تلقيهم البلاغ و تبين أن ذلك الشخص هو مدحت إبراهام إسحق، فران ومقيم بأسيوط، وقد تعرض للإتعتداء من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي و ذلك بعد مرور مسيرة لأنصار مرسي بشارع الخليفة المأمون فحدثت مشادات بينهم و بعدها تعدوا عليه بالضرب – علي حد قولة.

و اضاف المجني عليه في محضر الشرطة أنه تم اقتياده إلي إعتصام رابعة العدوية و وقتها تعرض للضرب و التعذيب حتي أطلقوا سراحه في نهاية اليوم ، و كان أحد الأشخاص قد عثر علي المجني عليه موثوق اليدين وفى حالة إعياء شديدة بأحد شوارع مدينة نصر و قد اخطرت الشرطة النيابة العامة للتحقيق بالواقعة.

 

 

 

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