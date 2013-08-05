نبيل فهمي يؤكد أهمية استمرار الوزارة في رعاية المصريين في الخارج

أكد نبيل فهمي وزير الخارجية على أهمية استمرار الوزارة في منح أكبر قدر من الأولوية لرعاية حقوق ومصالح المصريين في الخارج بفعالية وبما يلبي احتياجات وتطلعات المواطنين المصريين المقيمين في مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اليوم الاثنين وزير الخارجية مع أعضاء القطاع القنصلي بالوزارة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع شهد نقاشاً بين وزير الخارجية وأعضاء القطاع القنصلي حول سبل الارتقاء بالمعاملات والخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة من خلال سفاراتها وقنصلياتها في الخارج، حيث تم طرح مجموعة من المقترحات التي سيتم النظر فيها خلال المرحلة القادمة.

وأضاف المتحدث أن فهمي أكد خلال الاجتماع اهتمامه بالإسراع في إصدار قانون هيئة رعاية المصريين في الخارج، والذي من شأنه أن يعزز جهود السفارات والقنصليات المصرية في توفير الرعاية القانونية للمواطنين المقيمين بالخارج، مشيراً إلى ما سبق أن أعلنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 20 يوليو حول تخصيص الوزارة مبلغ 6 مليون جنيه لميزانية الهيئة المذكورة.

أ ش أ