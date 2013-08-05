مصرع 3 وإصابة 6 فى حادثي تصادم بالفيوم

لقى 3 أشخاص مصرعهم ، وأصيب 6 آخرون فى حادثى تصادم بالفيوم .

تلقي اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم إخطارا من الكتور مدحت محمد شكري وكيل وزارة الصحة بوصول جثث كل من ولاء سيد علي 30 سنة ربة منزل وطفلتها رحمة سيد أحمد 4 سنوات وشقيق الأم وليد سيد علي 45 سنو وكلهم من قرية سنرو – مركز أبشواي بالفيوم .

تبين أنهم لقوا مصرعهم في حادث سيارة بطريق الفيوم – القاهرة .

> أسفر الحادث عن إصابة الزوج سيد أحمد سيد 31 سنة – والأبناء أحمد 4 سنوات وآية عامان .

وفي حادث آخر بطريق القاهرة – أسيوط غرب النيل بالفيوم أصيب كل من محمود رجب 30 سنة – هناء رمضان أحمد وشقيقتها منار ، وأخطرت النيابات المختصة التي تولت التحقيق .