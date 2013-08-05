مصرع 2 وإصابة 16 فى انقلاب سيارة بالفيوم

لقى شخصان مصرعهما ، وأصيب 16 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ” ميكروباص ” بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى بالقرب من محطة تحصيل الرسوم .

تلقى اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم إخطارا من الدكتور مدحت محمد شكري وكيل وزارة الصحة بوصول جثتين هامدتين و16 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة وجميعهم من قرية دار السلام بمركز طامية .

أسفر الحادث عن مصرع أحمد عبد العزيز خاطر 45 سنة ، وعمرو محمد عبد الحليم 30 سنة ، وأصيب كل من رجب حسن قرني 35 سنة ، والي محمد إبراهيم 26 سنة ، مصطفي احمد عبد العزيز 16 سنة ، محمد بدوي عبد الستار 12 سنة ، بدوي عبد الستار محمود 40 سنة ، أسامة نجم محمد 18 سنة ، عاشور أحمد جاد 54 سنة ، محمد عبد التواب صقر 28 سنة ، محمد أحمد عبد العزيز 17 سنة ، عبد المنعم محمد عبد العزيز 36 سنة ، محمود محمد محمود 13 سنة ، يوسف شعبان صالح 38 سنة ، أشرف صلاح عبد الحليم 35 سنة ، صلاح محمد صالح 41 سنة ، شعبان محمد سعداوي 42 سنة ، صالح محمد أحمد 35 سنة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .