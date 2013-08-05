Elle Macpherson تتزوّج بملياردير

لوس أنجلوس ـ سيدتي نت

دخلت عارضة الأزياء الأستراليّة Elle Macpherson القفص الذهبيّ مع رجل الأعمال الملياردير Jeffrey Soffer في حفلة زفافٍ أقيمت في فيجي.

وأفادت وسائل الإعلام أنّ Elle Macpherson الملقّبة بالجسد وJeffrey Soffer ، وريث إحدى سلاسل الفنادق، تزوّجا في حفلة خاصّة، حضرها أفراد من العائلة والأصدقاء.

يُذكر أنّ Elle Macpherson و Jeffrey Soffer كانا على علاقة عاطفيّة لسنتين، انتهت في مارس/آذار، قبل أن يعودا إلى بعضهما في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، ويجريا مراسم الخطوبة بينهما.