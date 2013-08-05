خاتم ألماس لخطبة ديانا كرزون

حادثة أذهلت الجميع في حفل خاص خارج الأردن، حينما تفاجأت الفنانة ديانا كرزون برجل أعمال معروف يجثو أمامها على ركبتيه ويقدم لها خاتماً من الألماس طالباً يدها للزواج على طريقة الفارس والأميرة، وبدت الدهشة على وجه سندريلا الحفل كرزون من تصرف رجل الأعمال، والذي على ما يبدو أجرى ترتيبات طلبه ومفاجأته مع صاحب الدعوة الذي هو صديق مشترك لهما، حيث غلب الصمت على الحفل جراء هذه المفاجأة غير المتوقعة سرعان ما انتهى عندما دوى المكان بالتصفيق والتصفير والزغاريد من قبل المدعوين.

ولم يحصل رجل الأعمال الذي انتظر لفترة من الوقت جاثياً على ركبتيه على جواب الفنانة ديانا التي شكرته على مشاعره واكتفت بالقول بعدما ساعدته بالوقوف "ربنا يجيب إللي فيه الخير".

من ناحية أخرى تستعد كرزون لطرح أغنيتين جديدتين خلال عطلة عيد الفطر السعيد يتوقع أن يكون لهما حضوراً قوياً على القنوات الفضائية العربية.