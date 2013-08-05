أحلام تقاضي نضال الأحمديّة بتهمة التهديد بالقتل

أكّدت الفنانة أحلام أنها وزوجها مبارك الهاجري، يستعدّان لرفع دعوى قضائيّة ضدّ الإعلاميّة اللبنانيّة نضال الأحمديّة، بتهمة التهديد بالقتل، بحسب أحلام.

وجاء في تغريدة نشرتها أحلام على صفحتها على موقع "تويتر": بدءنا بإجراءاتنا لرفع قضيّة، أنا وزوجي مبارك الهاجري على الصحفيّة نضال الأحمديّة #قذف و تهديد_بالقتل للمرة الثانية، حسبي الله ونعم الوكيل".

وقد نشرت أحلام صورة لمحادثة جرت بين نضال وروّاد لموقع "تويتر" قالت فيها نضال "بتفوت على جثّتها انشا الله"، ولم يعرف نصّ المحادثة الكاملة التي ردّت فيها نضال على أحلام بهذا الشكل.