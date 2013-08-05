القبض على إيزل بتهمة تعاطي المخدرات وحبسه مع عدد كبير من المشاهير

في عملية مداهمة كبيرة هي الثانية من نوعها في عام 2013 في تركيا التي يتم فيها القبض على عدد كبير من مشاهير تركيا بتهمة تعاطي المخدرات، قامت شبكة مكافحة المخدرات التركية في ساعات الصباح الأولى من اليوم الإثنين 5 أغسطس(آب)، بعد تلقيها معلومات مؤكدة من فترة، حول عقار سكني يجتمع فيه عدد من الشخصيات العامة ويتعاطون فيه معاً مواداً مخدرة. وبعد التأكد من صحة المعلومات، صدر قرار المداهمة وتمّ القبض على 55 شخصاً من بينهم عدد كبير من مشاهير الغناء والدراما من بينهم النجوم: كينان أميرزالي أوغلو الشهير بإيزل وإيلكر أكسوم شريك توبا بيوسكتون في مسلسلها الأخير "20 دقيقة" وسارب أباك نجم المسلسل الرومانسي "سنوات الصفصاف" الذي حققت مواسمه الثلاثة نجاحاً منقطع النظير ونهير أردوغان بطلة المسلسل الرومانسي "الغريب"، بالإضافة إلى مشاهير آخرين.

أخضعوا لتحاليل مخبرية

وعومل الجميع معاملة راقية من البوليس التركي. فاقتيدوا جميعاً إلى الحبس الإحتياطي دون أن يقيدوا بالأصفاد. ثم تمّ أخذهم إلى المستشفى ظهراً وأخضعوا لتحاليل مخبرية للتأكد من خلو دمائهم من المواد المخدرة لإطلاق الأبرياء منهم، وإثبات التهمة على المشتبه بهم بمن فيهم كينان أميرزالي أوغلو الشهير بإيزل الذي كان متماسكاً نفسياً. ومشى مع رجال الأمن مرفوع الرأس، وابتسم لعدسات الصحافة والإعلام بثقة وتفاؤل غير قلق أو خائف، عكس زميله سارب أباك بطل "سنوات الصفصاف" الذي ظل متجهماً ومضطرباً طوال الوقت. وبدت الممثلة الحسناء نهير أردوغان بطلة مسلسل "الغريب" أكثر تماسكاً منه. ووزعت ابتساماتها للجميع وهي في داخل المركز الأمني وهي خارجة من المستشفى بعد خضوعها للتحاليل المخبرية تحت حراسة الشرطة النسائية.

وقد نفى بطل "20 دقيقة" تهمة تعاطي المخدرات، وأكد براءته منها متسائلاً عن السبب الحقيقي لحبسه دون دليل حيث لم يتم ضبط مخدرات معه، وكذلك نجم "سنوات الصفصاف" الذي صرخ غاضباً عند التحقيق معه: " لماذا تحبسونني"؟ ولم يعطهم إجابات وافية ترشدهم لشيء.

المزيد من الاعتقالات

وتمّ في ساعات الصباح نفسها عدة مداهمات متزامنة مع مداهمة اسطنبول في كل من المدن التالية: بودروم وأنقرة وإزمير حيث تمّ القبض على بطل مسلسل "نارين" و"البازار" الممثل الوسيم آنجين ألتان وصديقه آنجين جونايدن الذي حقّق شهرة واسعة مؤخراً، بعد مشاركته بدور الوصيف الأول للسلطانة هيام والعدو اللدود الحميم لسنبل آغا، خلال قضائهما عطلة نهاية الأسبوع في أحد الفنادق. وتمّ جلبهما من إزمير إلى اسطنبول بالطائرة للتحقيق معهما وإخضاعهما للفحوصات المخبرية،وتترقب الأوساط التركية نتائج التحاليل للإطمئنان على المشاهير،ولم يتم إطلاق سراح أحد منهم لغاية الآن.