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وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة:ماجدة الرومي تغنّي الليلة في قرطاج

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وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة:ماجدة الرومي تغنّي الليلة في قرطاج وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة:ماجدة الرومي تغنّي الليلة في قرطاج

الليلة ستغنّي ماجدة الرومي في مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ49، ولا شك أنّ المسرح الأثري الذي يتّسع لحوالي عشرة آلاف متفرّج سيكون ممتلئاً، في حال نفذت كل التذاكر رغم غلائها النسبي، ولكن الجمهور التونسي وخاصة النّخبة المثقّفة منه، تحبّ ماجدة الرومي وتحضر حفلاتها، بل هناك من الشباب من يحفظون أغانيها عن ظهر قلب ويردّدونها معها في شبه كورال، أثناء عروضها في المهرجانات.
وليس مستبعداً أن تغني ماجدة الرومي أغنية تونسية، كما فعلت في مناسبة سابقةعندما غنّت أغنية شهيرة للراحلة "صليحة".
وقد جاءت ماجدة الى تونس منذ إيام استعداداً لحفلتها التي ستشارك فيها معها الفرقة السنفونية التونسية، كما اغتنمت فرصة تواجدها في تونس وحضرت عرض الفلامنكو لعازف القيثار العالمي "باكو دي لوثيا"، ومجموعته
وقد تم خصص 30 بالمائة من مداخيل العرض لعائلات شهداء تونس من الأمن والجيش الوطني في الأحداث الأخيرة، علماً أنّ الفنانة اللبنانية جاءت إلى تونس قبل مدّة قصيرة، للتنسيق مع الفرقة السنفونية التونسية التي ستشاركها الحفلة.
والمؤكد أنّ الليلة سيتم اتخاذ إجراءات أمنية صارمة في حفلة ماجدة الرومي، في ظرف استثنائي جداً تنامت فيه في الأيام الأخيرة أعمال العنف والإرهاب والاغتيالات، الى جانب الاعتصامات السياسية. وقد تمّ إعلام الصحافيين بأنه لن يكون بإمكانهم الدخول –كما جرت العادة- إلى الكواليس قبل الحفل وبعده.

يذكر أنّ أجر ماجدة الرومي في حفلتها لن يتجاوزالتسعين ألف دولار، وهو نفس الأجر الذي سيتقاضاه كاظم الساهر في حفلته المنتظرة يوم 8 أغسطس الجاري.

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