الشؤون الإسلامية تعلن جاهزية مصليات العيد

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن جاهزية مصليات العيد على مستوى الدولة لاستقبال المصلين، وحددت جميع أسماء مساجد ومصليات عيد الفطر المبارك والبالغ عددها 978 مصلى وأسماء الخطباء.

> وقد بلغ عدد مصليات العيد والمساجد على مستوى الدولة باستثناء إمارة دبي التي ستقام بها صلاة الأضحى 978 مسجداً ومصلى للعيد منها 390 في أبوظبي و21 في أم القيوين و177 مصلى في العين و78 في المنطقة الغربية و97 مصلى في الشارقة و22 مصلى في خورفكان و45 في الفجيرة و64 مصلى في رأس الخيمة و78 مصلى في عجمان.



> ورفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدة بالدعم الكبير والرعاية المتواصلة التي تجدها الهيئة من قبل سموهم، داعية الله أن يمن عليهم بموفور الصحة والعافية وأن يكافئهم خيراً على ما قدموه للإسلام والمسلمين والبشرية كافة.



> وقال الدكتور محمد مطر الكعبي مدير عام الهيئة: إن الهيئة أعدت مبكراً مصليات العيد وجهزتها بكامل ما تحتاجه من فرش وغيرها، وهيأتها لاستقبال المصلين، وذلك من خلال الجولات الميدانية للإدارات المختصة والتواصل مع مفتشي المساجد، مؤكداً أن الهيئة حريصة على توفير وسائل الراحة للمصلين، داعياً الله أن يعيده على شعب الإمارات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.



> أسماء مصليات عيد الأضحى