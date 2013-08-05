تكريم 424 من حفظة القرآن الكريم بجنوب سيناء

كتبت - ولاء وحيد: منذ 13 دقيقة 17 ثانية

اقامت محافظة جنوب سيناء حفلا لتكريم 424 من حفظة القران الكريم من ابناء المحافظة مساء امس في احتفالية ضخمة بمناسبة ليلة القدر بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ.

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالإحتفال بليلة القدر بمسجد السلام بمدينة السلام بشرم الشيخ ، رافقه الشيخ محمود رياض شوشه مدير عام الأوقاف واللواء حاتم أمين حكمدار المحافظة واللواء محمود سامي مساعد مدير الأمن واللواء محمد البنداري السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء صالح إبراهيم سلامة رئيس مدينة شرم الشيخ وحفظة القرآن وذويهم وجمع غفير من المواطنين.

> وبدأ الإحتفال بعد صلاة العشاء بقرأة آيات من القرآن ثم خطبة ألقاها مدير عام الأوقاف عن فضل ليلة القدر التي تعادل 83 عاما وأربعه أشهر والعبرة في الإحتفال بها في ليلة السابع والعشرون ، ثم نوه الشيخ جلال محمد شريف عن المسابقه حيث توجه للمحافظ بالشكر لرعايته لها وإصراره على إقامتها كل عام عدة مرات خلال العام في كل مناسبة دينية وليس ليلة القدر فقط .

> والجدير بالذكر أن المسابقة كانت بجميع مدن المحافظة وتقدم لها 1115 طالب وطالبة نجح منهم 424 الذين تعدوا نسبة الـ 90 % حيث صدق المحافظ بجوائز ماديه قدرها 50 ألف جنيه تحفيزا لهم حسب عدد الأجزاء هذا بالإضافة لجوائز عينية عبارة عن أجهزة لاب توب وساعات قيمة ، كما قام المحافظ بالتصديق على رحلتي عمره لأب وأم ورجل أعمال أخر تصدق لزوجة أحد الأباء وزوج أحد الأمهات من أهالي الطلبة وأيضا رحلتي عمرة للأول والثاني من الطلبة كما قام المحافظ بالتصديق على جهاز قياس السكر لاحد الأطفال المرضي بمناسبة ليلة القدر ، هذا بالإضافة لتكريم اللجنة القائمة على هذا العمل من رجال الأوقاف .

> وألقي المحافظ كلمة أكد فيها على ضرورة الدعوة للإسلام بالموعظة الحسنة وعلى وسطية الدين الإسلامي الحنيف وأضاف أنه مستمر في دعم حفظ القرآن الكريم وتحفيز جميع الطلبة والأهالي .

> دعا المحافظ للعمل الجاد في هذه المرحلة حتى نستطيع النهوض بالوطن واضاف انه سيتم تكريم حفظة القرآن مع أوائل الثانوية العامة في حفل عام وسيتم تقديم هدايا عينية لهم عبارة عن اجهزة لاب توب وساعات قيمة ، وتقدم بالشكر لأهالي الطلبة لما بذلوه من جهد ، ثم تم ختام الإحتفال بصلاة التراويح بنفس المسجد وإختتم بالدعاء لمصر وأهلها.



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