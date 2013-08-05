أخر أيام القيد الإفريقي - الزمالك يسابق الزمن لضم مهاجم جديد

يحتاج الزمالك لدعم خط هجومه سريعا قبل ساعات من غلق باب القيد الإفريقي والمقرر يوم الإثنين.

ويتبقى مقعد واحد فقط شاغر في قائمة الزمالك الإفريقية، ويسابق الزمالك الزمن لاستغلاله في قيد مهاجم جديد.

الزمالك في موقف لا يحسد عليه بعد تلقي مهاجمه أحمد جعفر للإنذار الثاني في الخسارة من ليوبار 1-0، وهو ما يعني إيقافه في مواجهة أورلاندو بايرتس المقبلة.

ولا تضم قائمة الزمالك الإفريقية سوى مهاجمين فقط هما جعفر وعلي فريد المنضم حديثا من صفوف المصرية للإتصالات والذي لا يمتلك خبرة اللعب في البطولات الكبرى، بعد رحيل البوركينابي عبد الله سيسيه.

ودخل النادي الأبيض في مفاوضات في وقت سابق مع أحمد علي مهاجم الإسماعيلي، إلا أن اللاعب في النهاية اختار الانتقال إلى أهلي بني غازي.

وحول الزمالك وجهته إلى عرفة السيد مهاجم الجونة، ويعرض مليون و250 ألف جنيه لضم اللاعب سريعا قبل غلق باب القيد.

الزمالك سجل هدفا وحيدا في مباراتيه بمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي التي انتهت بالتعادل 1-1، وأمام ليوبار، أحرزه جعفر نفسه.