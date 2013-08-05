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رسميا .. الأهلي يتمم قائمته الإفريقية بعمرو جمال

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رسميا .. الأهلي يتمم قائمته الإفريقية بعمرو جمال رسميا .. الأهلي يتمم قائمته الإفريقية بعمرو جمال

قرر الأهلي قيد موهبته الشابة عمرو جمال إفريقيا ليتمم قائمته المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد قرر منذ أيام قيد الثنائي محمد ناجي "جدو" وأحمد نبيل "مانجا" مرخر، ليتبقى مقعد واحد فقط شاغر في القائمة الإفريقية.

المنافسة على المقعد الأخير كانت بين الثنائي عمرو جمال وأيمن أشرف، قبل أن يقرر الجهاز الفني قيد الأول.

جمال حصل على فرصته الأولى في تمثيل المارد الأحمر خلال مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز، وسجل هدفا منح فريقه الفوز 2-1.

ويعاني الأهلي من آثار هزيمة تاريخية على يد أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 3-0، بعد التعادل مع الزمالك 1-1 في الجولة الأولى.

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