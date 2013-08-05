الأهلي: لا عقوبات على اللاعبين

لا ينوي مجلس إدارة الأهلي فرض عقوبات مادية على لاعبيه بعد الخسارة التاريخية من أورلاندو بايرتس 3-0 بحسب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وتلقى الأهلي خسارة ثقيلة من ضيفه الجنوب إفريقي في الجونة 3-0 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com يوم الإثنين: "لا ينوي مجلس الإدارة فرض عقوبات على اللاعبين، وأغلقنا صفحة مباراة أورلاندو".

وتابع "بالتأكيد الخسارة أربكت حساباتنا، وتضع الأهلي في ظروف صعبة ولكننا قادرين على العودة والمنافسة على التأهل لنصف النهائي".

ويتذيل الأهلي المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة من التعادل مع الزمالك في الجولة الأولى.