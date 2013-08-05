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"حماس" تنشر غدا وثائق إضافية تتهم "فتح" بتشويه المقاومة

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"حماس" تنشر غدا وثائق إضافية تتهم "فتح" بتشويه المقاومة "حماس" تنشر غدا وثائق إضافية تتهم "فتح" بتشويه المقاومة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، أنها ستنشر غدا الثلاثاء عددا من الوثائق الجديدة التى تكشف "دور حركة فتح فى التحريض على قطاع غزة والفلسطينيين وتشويه صورة المقاومة الفلسطينية".

وكانت حماس قد كشفت الثلاثاء الماضى 16 وثيقة قالت إنها من بين مئات الوثائق التى تظهر تورط حركة فتح التى يتزعمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) فيما وصفته بـ"التحريض الإعلامى المصرى ضد الفلسطينيين، وتشويه صورتها لدى الرأى العام المصري".

وأشارت إلى أن هذه الوثائق حول تورط فتح فى حملة تحريضية ضد حماس والمقاومة وقطاع غزة حقيقية مائة فى المائة، وأن هذا المخطط ليس عشوائيا وإنما يتم من خلال لجنة إعلامية أمنية عليا بموافقة القيادة الفلسطينية.

بدورها، نفت حركة فتح صحة الوثائق، واتهمت "حماس" بفبركتها وتزويرها، وسط تصريحات من الحركتين حول تشكيل لجنة للتحقيق فى صحة هذه الوثائق.

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مصر 365