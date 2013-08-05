سفارة مصر بالأردن: زيارة الملك عبد الله للقاهرة “مقدرة جدا”

أكد علاء موسى نائب السفير المصري لدى الأردن أن زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للقاهرة قبل أسابيع كأول زعيم عربي ودولي يزور مصر بعد ثورة 30 يونيو “مقدرة جدا” وعلى جانب كبير من الأهمية باعتبار أن دعم الثورة والإشادة بها وتقبلها من أطراف خارجية “أمر في غاية الأهمية”.

وقال موسى – في حوار مع صحيفة “الغد” الأردنية نشرته على موقعها الالكتروني اليوم”الاثنين” – إن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور والحكومة في مصر حصلا على دعم من جهات ودول كثيرة، عبر بيانات وزيارات لكبار المسئولين إضافة إلى الدعم المادي والسياسي، لكن الزيارة الشخصية للملك عبد الله الثاني “جمعت كل ما سبق ذكره، ومثلت هذه الزيارة الملكية لنا دعما سياسيا على أعلى مستوى، وتأكيدا على أن ما حدث أمر مرحب به، وهو الثورة”.

وأضاف موسى “أنه لا علاقة مباشرة لنا بإخوان الأردن، وأتصور أن الدعم الأردني لمصر لا يأتي عن طريقهم، بل جاءنا من زيارة الملك عبد الله الثاني”.

وبخصوص هدم الأنفاق مع قطاع غزة، قال موسى إن على حماس أن تتفهم أن ما نفعله هو للأمن القومي المصري، مؤكدا أن مصر لا تسعى من وراء هدم الأنفاق إلى خنق غزة”، لافتا إلى أن الحكومة المصرية لديها تواصل مع الكيان الشرعي في فلسطين الرئيس محمود عباس “أبو مازن” وحكومته.

وأشار إلى أن ضخ الغاز المصري للأردن سيتواصل في الفترة المقبلة بمعدل جيد، غير أنه لم يحدد الكميات لصعوبة ذلك “بسبب بعض الأمور الداخلية والفنية”.

وقال موسى إن جهات فنية كانت قدرت زمن إصلاح أنبوب الغاز بعد التفجير الأخير “من 10 أيام إلى أسبوعين”، غير أن الوقت طال عن ذلك بسبب الظروف الأمنية في منطقة الأنبوب مثل مكافحة إرهاب ومطاردة بعض الجهاديين ما أدى إلى تعطيل إصلاحه.

أ ش أ