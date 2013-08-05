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الحماية المدنية تسيطرعلى حريق بمعرض موبيليا بالمنيا

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الحماية المدنية تسيطرعلى حريق بمعرض موبيليا بالمنيا الحماية المدنية تسيطرعلى حريق بمعرض موبيليا بالمنيا

نجحت قوات الحمايه المدنيه بالمنيا فى السيطرة علي حريق شب بمعرض موبيليا حيث اتهم مالكه أربعة اشخاص باشعال النيران بمعرضه لخلافات بينهم
> تلقى مأمور قسم شرطة المنيا بلاغاً من عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بمعرض موبيليات ملك محمد الريحاني بحي ابوهلال ،حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده وبالفحص تبين نشوب حريق بمعرض موبيليات الكائن بالطابق الأرضي أسفل عقار ملك محمد احمد محمد 57 سنه مدرس نتج عنه أحتراق بعض محتويات المعرض من أخشاب وعداد الكهرباء الخاص بالمعرض وتفحم بالجدران والسقف وبسؤال صاحب المعرض اتهم كلا من إسماعيل م ح 55 سنة عامل وأبنائه أسامة 35 سنة سائق وعيد 24 سنة عامل ومحمد20 عاطل بإشعال النيران بالمعرض  لسابقة وجود خلافات بينهم بسبب الجيرة وحرر عن ذلك محضر برقم 18164 لسنة 2013 جنح قسم المنيا .

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